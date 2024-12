Magníficos jardins espalhados pelo mundo

O Parque Korakuen, na cidade de Okayma no Japão, foi construído no século 17 sobre uma pequena ilha no rio Asahi, a pedido do senhor feudal Tsuda Nagatada. Aliás, o espaço é visto como um dos mais deslumbrantes do país até pelas mudanças drásticas que ocorrem na paisagem. Foto: Anguskirk - Flickr