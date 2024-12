Veja como ficariam as Princesas da Disney no universo de Star Wars

Tiana é a protagonista do filme de animação A Princesa e o Sapo, lançado em 2009, pela Walt Disney Studios. No início do filme, ela é uma garçonete de um restaurante que vive no bairro francês de Nova Orleans durante a Era do jazz. Tiana é dublada por Anika Noni Rose e é a nona princesa da franquia Disney Princesas. Foto: Instagram @the_ai_dreams e Divulgação