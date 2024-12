Conheça mais sobre seu país! Curiosidades sobre o Brasil

Curiosidade 9: São Paulo tem quase o dobro de habitantes que o Rio de Janeiro - São Paulo e Rio de Janeiro estão entre as principais cidades do Brasil e também da América do Sul. Mas você já parou para pensar que há o dobro de paulista em relação aos cariocas? (aproximadamente 12 milhões/6 milhões). Foto: Reprodução do site saopaulosecreto.com Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas