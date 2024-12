Países Bálticos: Três destinos e cultura peculiar

Pärnu é uma cidade localizada na Baía de Pärnu, na costa do Mar Báltico, no sudoeste da Estônia. É um popular resort para as férias de verão com muitos hotéis, restaurantes e longas praias. O rio Pärnu atravessa a cidade e fica próximo ao aeroporto. Foto: Kristian Pikner/Wikimédia Commons