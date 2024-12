Projeto chinês instala plantações de beterraba em deserto do Egito

“Chegamos ao meio do deserto e, com a ajuda da empresa chinesa Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp. Ltd. (ZPEC) começamos a fazer poços exploratórios e, depois, desenvolvemos uma rede que nos permite começar a irrigar”, declarou o empresário Aaron Baldwin, gerente geral de agricultura da Canal Sugar, à agência de notícias chinesa Xinhua. Foto: Divulgação Xinhua