Especial de Roberto Carlos irá ao ar na Globo dia 20 de dezembro; veja a lista de convidados

No palco do especial, Roberto Carlos recebeu como convidados os cantores Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Frejat, Paulo Ricardo e a dupla Chitãozinho e Xororó. O baterista João Barone, da banda Os Paralamas do Sucesso, e as atrizes Letícia Colin, Sophie Charlotte e Dira Paes também irão aparecer na atração na noite de sexta-feira. Foto: Bob Paulino/Rede Globo