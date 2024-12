Arqueólogos descobrem naufrágio de 2.500 anos na Sicília

Com uma técnica avançada, os pesquisadores elaboraram um modelo 3D do naufrágio que será a base para um estudo detalhado das técnicas de construção naval da época. De acordo com a Superintendência do Mar, os restos do naufrágio estavam a seis metros de profundidade e ocorreu entre os séculos 6 a.C. e 5 a.C. . Foto: Reprodução/Soprintendenza del Mare