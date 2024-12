Oscar 2025: com ou sem filme brasileiro, cerimônia não deve ter transmissão da Globo

Segundo as publicações, a chance de o Brasil disputar a premiação pelo filme de Walter Salles despertou o interesse da Globo em voltar a transmitir a festa do cinema. A emissora exibiu o evento em território brasileiro até 2022. O problema é que a Warner, detentora dos direitos na América Latina, não está disposta a negociar com outras empresas. Foto: Divulgação/Warnermedia