Qualquer erro pode ser fatal: As estradas mais perigosas do mundo

Rodovia do Atlântico (Noruega) - Estrada de 8 km com 8 pontes e que foi construída por cima de um arquipélago no Oceano Atlântico. A ponte mais longa (260 metros) e famosa é a Storseisundet que ganhou o título de “Construção Norueguesa do Século”. Foto: Ernst Vikne wikimedia commons