Astro de Harry Potter, é condenado por sonegação no Reino Unido

Justin Timberlake - Cantor e ator nascido em 31/1/1981 no Tennessee (EUA), aos 12 anos fez parte do mencionado The Mickey Mouse Club. Justin também compõe e toca vários instrumentos. Foi membro da banda 'N Sync. Ganhador de vários prêmios. Foto: Divulgação Walt Disney Co Georges Biard - Wikimédia Commons