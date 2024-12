Dicas fundamentais para quem costuma usar lentes de contato

Dica número 1: Sempre lavar as mãos - Uma das dicas mais importante é essa. Por mais "chato" que possa ser, é essencial que você lave a mão sempre que for colocar ou tirar a lente do seu olho. Você pode ter uma infecção ou um problema sério no seu olho caso não tenha esse hábito higiênico. Foto: soumen82hazra pixabay