Festa dupla: Veja os famosos que fazem aniversário na virada

Luciano Szafir (Ator)-Luciano Lebelson Szafir nasceu em 31/12/1968, na cidade do Rio de Janeiro. O ator e empresário ficou conhecido por sua atuação em O clone (2001) e por seu namoro com a Xuxa, com quem tem uma filha: Sasha Meneghel. Foto: Reprodução do Instagram @szafrroficial