Os países com mais água doce no mundo

A descoberta pode ajudar os cientistas a ajustar o cronograma do surgimento da vida. Enquanto as primeiras evidências de vida datam de 3,5 bilhões de anos atrás com estromatólitos na Austrália, o novo estudo sugere que as condições para a vida existiam 500 milhões de anos antes. Foto: Arek Socha por Pixabay