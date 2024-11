Michelangelo: O gênio assombroso que até hoje impressiona

Baco - A escultura do Deus do Vinho, da Mitologia Romana, foi feita entre 1496 e 1498 em mármore. Baco está acompanhado de um fauno. A obra feita por encomenda para um banqueiro e colecionador está hoje no Museu Nacional de Bargello, me Florença. Foto: Rufus46 - Wikimédia Commons