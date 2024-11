Jet d’eau – o jato d’água gigante – é um dos principais símbolos de Genebra, na Suíça

Seul, na Coreia do Sul, se interessou pelo Jet d’eau de Genebra ao inaugurar a sua própria fonte com 202 metros de altura, por causa do campeonato mundial de futebol na Coreia do Sul. Ao lado das fontes de Jeddah, na Arábia Saudita, e de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, esta é uma das fontes mais altas do mundo. Foto: Imagem de ????Christel???? por Pixabay