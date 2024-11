Maurício Kubrusly: com doença rara, jornalista reconhece apenas a esposa

No dia 22/11, Kubrusly, de 79 anos, foi homenageado na sessão de abertura da 11ª Mostra de Cinema de Gostoso, em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. O documentário foi exibido em uma sala lotada de cinema ao ar livre, e Kubrusly foi aplaudido de pé pelo público. Foto: Reprodução/Instagram