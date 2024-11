Animais ferozes na paisagem: Trem abandonado é transformado em hotel no meio da selva na África do Sul

O parque faz fronteira com os distritos de Moamba e Magude, em Moçambique. E, junto com o Parque Nacional Gonarezhou, no Zimbabue, e Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique, forma um trio que é chamado de "Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo". Foto: Chris Eason wikimedia commons