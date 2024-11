Suco de uva: polifenóis fazem a diferença; entenda seus beneficios

O líquido turvo, terroso, quase marrom do "Organovita" até chamou a atenção do júri, mas não foi por isso que a amostra, feita apenas com uvas orgânicas, perdeu a chance de estar entre as melhores. Foi pelo excesso de açúcar, que sobrepôs o gosto da uva. Foto: Reprodução do Facebook Organovita Família Orgânica