Personalidades poderosas na luta por direitos humanos

Seu assassinato teve repercussão internacional. Paul McCartney lançou "How Many People", em sua homenagem, no álbum "Flowers in The Dirt". O Grupo Tortura Nunca Mais criou um prêmio chamado Chico Mendes para homenagear personalidades que lutam pelos Direitos Humanos. Foto: Comitê Chico Mendes/Divulgação/PT