Pinguim-imperador se perde e vai parar na Austrália, a 3.500 km de casa

Os pinguins-imperador são ovíparos e têm incubação entre 33 e 62 dias. As fêmeas põem um único ovo entre maio e junho. E elas não incubam os ovos. Essa tarefa é dos machos. Eles ficam em pé por até 62 dias com o ovo dentro da bolsa até os filhotes eclodirem do ovo. Durante esse período, as fêmeas vão ao mar para se alimentar. Foto: Imagem de Clara TCHOUBÉ por Pixabay