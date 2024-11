Bichos-preguiça: Veja curiosidades da espécie e entenda o motivo da lerdeza

O bicho-preguiça que era considerado o mais velho do mundo morreu em agosto de 2024, aos 54 anos, no zoológico de Krefeld, na Alemanha. Batizado de Jan, ele nasceu em ambiente selvagem, em 1969. Em 1986, passou um período no zoo de Hagenbeck, em Hamburgo, antes de ser transferido para Krefeld. Foto: Divulgação Zoológico de Krefeld