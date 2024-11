Casais que se eternizaram no imaginário coletivo

Harry Potter e Gina Weasley - Para os mais jovens, a saga de Harry Potter trouxe, além de muita magia, dois romances que se concretizaram no decorrer da sequência de livros/filmes. Um deles é o romance do próprio Harry com Gina Weasley. O público torce e eles, de fato, se casam no fim da história. Foto: Divulgação