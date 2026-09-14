Você já tinha reparado? Astros de Hollywood que têm algo curioso em comum

JIM CARREY – Ator e comediante canadense, nasceu em Newmarket, na província de Ontário, em 17 de janeiro de 1962. Tornou-se um dos grandes nomes da comédia de Hollywood nos anos 1990, com sucessos como O Máskara, Debi & Lóide e Ace Ventura. Também mostrou sua versatilidade em produções como O Show de Truman e Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças. Foto: Reprodução