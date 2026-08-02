Arenito: descubra como essa rocha se forma e por que ela molda paisagens impressionantes

Na construção civil, o arenito é bastante usado para fazer revestimentos, fachadas, paisagismo e pavimentos devido a sua beleza rústica, resistência e preço mais acessível. Por outro lado, a principal desvantagem desse material envolve a sua extrema vulnerabilidade diante da poluição severa dos grandes centros urbanos. A chuva ácida dissolve os minerais que unem os grãos e, dessa forma, acelera o processo de desgaste estrutural das construções. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público