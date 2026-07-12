Nhá-benta conquista gerações com sabor e textura marcantes

O doce reúne poucas camadas, mas muito sabor. A receita mais tradicional combina uma base de biscoito ou wafer, uma generosa camada de marshmallow e cobertura de chocolate. A mistura de texturas crocantes e macias é uma das marcas registradas da nhá-benta, que pode ser também em formatos diferentes do tradicional. Foto: imagem gerada por i.a