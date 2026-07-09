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A misteriosa ilha circular que gira sobre o próprio eixo na Argentina

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Redação Flipar
  • A formação foi descoberta por meio do uso da ferramenta Google Earth. O comportamento intrigante da ilha deu origem a teorias envolvendo alienígenas e até divindades sobrenaturais. Houve até quem pensasse que a ilha tivesse sido uma base nazista do passado.
    A formação foi descoberta por meio do uso da ferramenta Google Earth. O comportamento intrigante da ilha deu origem a teorias envolvendo alienígenas e até divindades sobrenaturais. Houve até quem pensasse que a ilha tivesse sido uma base nazista do passado. Foto: Reprodução/Google Earth
  • No entanto, apesar dos relatos locais sobre
    No entanto, apesar dos relatos locais sobre "entidades" no local, cientistas atribuem o fenômeno a processos ecológicos. "O Olho" é uma "ilha flutuante", formada por vegetação desprendida da margem. O giro em torno do próprio eixo ocorre devido à ação da correnteza e dos ventos. Foto: Reprodução/YouTube
  • "O Olho" é uma "ilha flutuante", formada por vegetação desprendida da margem. O giro em torno do próprio eixo ocorre devido à ação da correnteza e dos ventos. A ilha é registrada e monitorada desde os anos 2000, mas ainda intriga pesquisadores até os dias de hoje. Foto: Reprodução/YouTube
  • Próximo ao local, arqueólogos já encontraram vestígios de povos indígenas, como os Querandíes, povos originários que habitaram a área no século 16.
    Próximo ao local, arqueólogos já encontraram vestígios de povos indígenas, como os Querandíes, povos originários que habitaram a área no século 16. Foto: Domínio Público
  • O Delta do Paraná, onde está localizada a ilha, é uma grande região úmida no nordeste da Argentina, formada pelo rio Paraná ao se aproximar de sua foz no Rio da Prata.
    O Delta do Paraná, onde está localizada a ilha, é uma grande região úmida no nordeste da Argentina, formada pelo rio Paraná ao se aproximar de sua foz no Rio da Prata. Foto: Flickr - Martin Terber
  • Trata-se de um dos maiores deltas do mundo, mas com uma característica incomum: ao contrário da maioria dos deltas que deságuam no mar, o Delta do Paraná desemboca em um estuário (transição entre um rio e o mar).
    Trata-se de um dos maiores deltas do mundo, mas com uma característica incomum: ao contrário da maioria dos deltas que deságuam no mar, o Delta do Paraná desemboca em um estuário (transição entre um rio e o mar). Foto: Reprodução/Google Earth
  • O Delta do Paraná se estende por cerca de 14.000 km², abarcando parte das províncias de Entre Ríos, Santa Fe e, principalmente, Buenos Aires. A região é composta por milhares de pequenas ilhas, canais, riachos e pântanos, que estão em constante transformação devido ao grande fluxo de sedimentos trazidos pelo rio.
    O Delta do Paraná se estende por cerca de 14.000 km², abarcando parte das províncias de Entre Ríos, Santa Fe e, principalmente, Buenos Aires. A região é composta por milhares de pequenas ilhas, canais, riachos e pântanos, que estão em constante transformação devido ao grande fluxo de sedimentos trazidos pelo rio. Foto: Wikimedia Commons/Juan Martín Alfieri Porqueres
  • O ambiente é rico em biodiversidade, abrigando uma grande variedade de aves, mamíferos aquáticos, répteis e plantas típicas de zonas úmidas. É também uma área de grande importância ecológica, com diversos parques e reservas naturais, como a Reserva da Biosfera Delta del Paraná, reconhecida pela UNESCO.
    O ambiente é rico em biodiversidade, abrigando uma grande variedade de aves, mamíferos aquáticos, répteis e plantas típicas de zonas úmidas. É também uma área de grande importância ecológica, com diversos parques e reservas naturais, como a Reserva da Biosfera Delta del Paraná, reconhecida pela UNESCO. Foto: Reprodução/YouTube
  • A cidade de Tigre, localizada na entrada do delta, é um dos principais pontos turísticos da região. Dali partem barcos que levam visitantes para passeios entre os canais, onde é possível observar casas sobre palafitas, escolas flutuantes, pequenas comunidades ribeirinhas, além da própria paisagem em si.
    A cidade de Tigre, localizada na entrada do delta, é um dos principais pontos turísticos da região. Dali partem barcos que levam visitantes para passeios entre os canais, onde é possível observar casas sobre palafitas, escolas flutuantes, pequenas comunidades ribeirinhas, além da própria paisagem em si. Foto: Flickr - Dennis G. Jarvis
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