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‘Lixo agrícola’ substitui insumos fósseis e ajuda na redução de gases poluentes

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Redação Flipar
  • Estima-se que o volume de resíduos de colheita possa ultrapassar 5 bilhões de toneladas anuais. Isso representa um manancial de insumos para a fabricação de bioprodutos e materiais sustentáveis.
    Estima-se que o volume de resíduos de colheita possa ultrapassar 5 bilhões de toneladas anuais. Isso representa um manancial de insumos para a fabricação de bioprodutos e materiais sustentáveis. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poder da Indústria
  • Durante décadas, limitações de logística, custo e tecnologia restringiram o aproveitamento desses materiais. A queima de resíduos ainda é prática comum em algumas regiões, mas está associada à poluição do ar e à perda de nutrientes e matéria orgânica do solo.
    Durante décadas, limitações de logística, custo e tecnologia restringiram o aproveitamento desses materiais. A queima de resíduos ainda é prática comum em algumas regiões, mas está associada à poluição do ar e à perda de nutrientes e matéria orgânica do solo. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poder da Indústria
  • Nesse cenário, biorrefinarias e plantas industriais ganham espaço ao transformar biomassa residual em energia, biocombustíveis, produtos químicos, fibras, bioplásticos e materiais para a construção civil.
    Nesse cenário, biorrefinarias e plantas industriais ganham espaço ao transformar biomassa residual em energia, biocombustíveis, produtos químicos, fibras, bioplásticos e materiais para a construção civil. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poder da Indústria
  • Do ponto de vista climático, o reaproveitamento desses materiais ataca diretamente o problema das emissões de gases de efeito estufa. Para se ter uma ideia, o desperdício de alimentos e resíduos agrícolas responde por cerca de 10% das emissões mundiais.
    Do ponto de vista climático, o reaproveitamento desses materiais ataca diretamente o problema das emissões de gases de efeito estufa. Para se ter uma ideia, o desperdício de alimentos e resíduos agrícolas responde por cerca de 10% das emissões mundiais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poder da Indústria
  • O aproveitamento da bananeira ilustra esse movimento. O pseudocaule, geralmente deixado no campo após a colheita, pode fornecer fibras e celulose para aplicações têxteis e industriais.
    O aproveitamento da bananeira ilustra esse movimento. O pseudocaule, geralmente deixado no campo após a colheita, pode fornecer fibras e celulose para aplicações têxteis e industriais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poder da Indústria
  • Estudos registram reduções relevantes na pegada de carbono que podem chegar a 30% em alguns cenários específicos.Apesar disso, a eficiência ambiental real depende de métricas rigorosas de análise de ciclo de vida dos materiais.
    Estudos registram reduções relevantes na pegada de carbono que podem chegar a 30% em alguns cenários específicos.Apesar disso, a eficiência ambiental real depende de métricas rigorosas de análise de ciclo de vida dos materiais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poder da Indústria
  • Um dos desafios é equilibrar a retirada da biomassa com a manutenção da matéria orgânica no solo, evitando que o uso industrial empobreça a terra.
    Um dos desafios é equilibrar a retirada da biomassa com a manutenção da matéria orgânica no solo, evitando que o uso industrial empobreça a terra. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poder da Indústria
  • Além disso, a transformação de resíduos em mercadoria exige uma reorganização logística e produtiva. Para a indústria, fatores como a padronização, a pureza e a baixa umidade do material são tão fundamentais quanto o volume disponível.
    Além disso, a transformação de resíduos em mercadoria exige uma reorganização logística e produtiva. Para a indústria, fatores como a padronização, a pureza e a baixa umidade do material são tão fundamentais quanto o volume disponível. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poder da Indústria
  • Quando bem estruturada, essa nova cadeia gera renda extra para produtores e cooperativas, mas exige regras claras para garantir que a valorização das sobras resulte em uma sustentabilidade efetiva e duradoura.
    Quando bem estruturada, essa nova cadeia gera renda extra para produtores e cooperativas, mas exige regras claras para garantir que a valorização das sobras resulte em uma sustentabilidade efetiva e duradoura. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poder da Indústria
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