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Grécia oferece recompensa financeira para quem capturar peixe venenoso que ameaça o Mediterrâneo

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Redação Flipar
  • A espécie, originária dos oceanos Índico e Pacífico, chegou ao Mediterrâneo após atravessar o Canal de Suez pelo Mar Vermelho e foi registrada pela primeira vez no litoral grego em 2005. Sem predadores naturais na região, sua população cresceu de forma acelerada, principalmente no sul do Mar Egeu.
    A espécie, originária dos oceanos Índico e Pacífico, chegou ao Mediterrâneo após atravessar o Canal de Suez pelo Mar Vermelho e foi registrada pela primeira vez no litoral grego em 2005. Sem predadores naturais na região, sua população cresceu de forma acelerada, principalmente no sul do Mar Egeu. Foto: Divulgação/Gerasimos Kondylatos/dpa/picture alliance
  • De acordo com o Ministério da Agricultura e da Pesca da Grécia, os exemplares recolhidos serão congelados e posteriormente incinerados sob supervisão das autoridades. A estratégia segue um modelo semelhante ao adotado pelo Chipre desde 2024, onde pescadores recebem uma compensação financeira por cada quilo capturado.
    De acordo com o Ministério da Agricultura e da Pesca da Grécia, os exemplares recolhidos serão congelados e posteriormente incinerados sob supervisão das autoridades. A estratégia segue um modelo semelhante ao adotado pelo Chipre desde 2024, onde pescadores recebem uma compensação financeira por cada quilo capturado. Foto: Divulgação/Gerasimos Kondylatos/dpa/picture alliance
  • No caso do Chipre, o programa já retirou mais de 103 toneladas da espécie do mar e distribuiu 487 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões) aos participantes. Enquanto isso, pescadores gregos relatam que a infestação alcançou níveis alarmantes.
    No caso do Chipre, o programa já retirou mais de 103 toneladas da espécie do mar e distribuiu 487 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões) aos participantes. Enquanto isso, pescadores gregos relatam que a infestação alcançou níveis alarmantes. "Existem dezenas de milhares deles", disse Stathis Evanguelu em entrevista à mídia local. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Jimenez
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