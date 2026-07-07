Grécia oferece recompensa financeira para quem capturar peixe venenoso que ameaça o Mediterrâneo

A espécie, originária dos oceanos Índico e Pacífico, chegou ao Mediterrâneo após atravessar o Canal de Suez pelo Mar Vermelho e foi registrada pela primeira vez no litoral grego em 2005. Sem predadores naturais na região, sua população cresceu de forma acelerada, principalmente no sul do Mar Egeu. Foto: Divulgação/Gerasimos Kondylatos/dpa/picture alliance