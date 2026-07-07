Arqueólogos recuperam blocos gigantes do fundo do Mediterrâneo para recriar Farol de Alexandria digitalmente; entenda

Estima-se que havia uma rampa helicoidal para que mulas transportassem carvão vegetal até o topo. Esse combustível garantia uma queima limpa e eficiente, o que impedia que a fumaça borrasse os espelhos refletores de bronze polido que ampliavam o alcance da iluminação para orientar os navios que se aproximavam do porto de Alexandria. Foto: Imagem gerada por IA