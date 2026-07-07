Estilo de Vida
Muito além da batata: conheça purês saborosos e nutritivos
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Purê de batata – De sabor suave e textura cremosa, combina com carnes, frango e peixes. É fonte de carboidratos, que fornecem energia para as atividades do dia a dia, além de conter potássio e vitamina C. Foto: imagem gerada por i.a
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Purê de mandioquinha – Levemente adocicado, harmoniza bem com aves, carne suína e ensopados. Fornece carboidratos, fibras e vitaminas do complexo B, além de minerais como potássio e fósforo. Foto: imagem gerada por i.a
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Purê de mandioca – Mais encorpado e consistente, costuma acompanhar carnes assadas e pratos típicos brasileiros. É rico em carboidratos e fornece energia, além de conter pequenas quantidades de fibras e minerais. Foto: imagem gerada por i.a
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Purê de batata-doce – Seu sabor naturalmente adocicado combina com carnes, frango e legumes grelhados. Destaca-se pelo teor de fibras, vitamina A e carboidratos de digestão mais lenta. Foto: imagem gerada por i.a
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Purê de abóbora – Leve e delicado, acompanha muito bem carnes e preparações com ervas. É conhecido pelo alto teor de betacaroteno, substância que o organismo converte em vitamina A. Foto: imagem gerada por i.a
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Purê de cenoura – Tem sabor suave e cor vibrante, sendo uma boa opção para acompanhar aves e peixes. É fonte de fibras e betacaroteno, além de fornecer antioxidantes. Foto: imagem gerada por i.a
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Purê de ervilha – Combina com peixes, aves e pratos vegetarianos. As ervilhas oferecem fibras, proteínas vegetais e vitaminas do complexo B. Foto: imagem gerada por i.a
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Purê de couve-flor – Uma alternativa mais leve ao purê de batata, acompanhando carnes, peixes e legumes. Possui poucas calorias e fornece fibras, vitamina C e compostos antioxidantes. Foto: imagem gerada por i.a
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Purê de inhame – De textura muito cremosa, combina com carnes e sopas. É fonte de carboidratos, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e magnésio. Foto: imagem gerada por i.a
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Purê de nabo – Possui sabor levemente marcante e combina com carnes assadas e aves. Fornece fibras, vitamina C e compostos antioxidantes presentes nos vegetais crucíferos. Foto: imagem gerada por i.a
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Purê de beterraba – Destaca-se pela cor intensa e pelo sabor adocicado. Vai bem com carnes e queijos suaves, além de oferecer folato, fibras e antioxidantes naturais. Foto: imagem gerada por i.a