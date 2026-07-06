‘BRS Cracker’: Brasil apresenta tipo de trigo inédito que une alta produtividade e resistência a doenças

Ao longo desse período, pesquisadores realizaram cruzamentos e testes até obter uma cultivar adaptada às condições do Cerrado e às exigências da indústria de biscoitos. A iniciativa também faz parte de uma estratégia para ampliar a produção nacional de trigo e reduzir a dependência das importações. Foto: Reproduc?a?o/TV Integrac?a?o