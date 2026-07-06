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Economia

‘BRS Cracker’: Brasil apresenta tipo de trigo inédito que une alta produtividade e resistência a doenças

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Redação Flipar
  • Ao longo desse período, pesquisadores realizaram cruzamentos e testes até obter uma cultivar adaptada às condições do Cerrado e às exigências da indústria de biscoitos. A iniciativa também faz parte de uma estratégia para ampliar a produção nacional de trigo e reduzir a dependência das importações.
    Ao longo desse período, pesquisadores realizaram cruzamentos e testes até obter uma cultivar adaptada às condições do Cerrado e às exigências da indústria de biscoitos. A iniciativa também faz parte de uma estratégia para ampliar a produção nacional de trigo e reduzir a dependência das importações. Foto: Reproduc?a?o/TV Integrac?a?o
  • Obviamente, o sucesso dessa expansão exige cautela, pois depende da adoção em massa pelos produtores e de condições climáticas favoráveis. De todo modo, a novidade reforça o papel da pesquisa científica na criação de soluções capazes de aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro.
    Obviamente, o sucesso dessa expansão exige cautela, pois depende da adoção em massa pelos produtores e de condições climáticas favoráveis. De todo modo, a novidade reforça o papel da pesquisa científica na criação de soluções capazes de aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro. Foto: Avinash Kumar/Unsplash
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