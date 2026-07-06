Cinzas do incêndio que atingiu Museu Nacional viram obras de arte em nova exposição

As esculturas nasceram de uma parceria com pesquisadores do Laboratório de Processamento de Imagem Digital (LAPID), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), UNESCO e Instituto Cultural Vale. Utilizando arquivos digitais produzidos antes do incêndio, a equipe recriou as peças com impressoras 3D e aplicou sobre elas resíduos das cinzas do museu, estabelecendo uma conexão simbólica entre a destruição e a reconstrução do patrimônio. Foto: Divulgação/Felipe Cohen