Como alguns animais detectam tempestades e outros fenômenos antes dos humanos

Existem estudos que sugerem que alguns animais podem ter um instinto natural que os ajuda a detectar desastres iminentes. Uma pesquisa publicada em dezembro de 2014 na revista “Current Biology” revelou que toutinegras de asas douradas deixaram uma área do Tennessee mais de 24 horas antes de uma série de tornados devastadores atingir a região. Foto: Patrice Bouchard Unsplash