Emily Blunt e Cillian Murphy retornam em “Um Lugar Silencioso 3”

Esse é o quarto filme da franquia e o terceiro capítulo da linha do tempo principal. Os dois filmes principais arrecadaram cerca de 633 milhões de dólares na bilheteria mundial, o que torna a saga um dos maiores sucessos recentes da Paramount Pictures. Já o spin-off "Um Lugar Silencioso: Dia Um" arrecadou cerca de 261 milhões de dólares. Foto: Divulgação / Paramount Pictures