Filmes e Séries
Emily Blunt e Cillian Murphy retornam em “Um Lugar Silencioso 3”
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Os filmes se passam em um mundo invadido por criaturas alienígenas cegas que localizam suas presas e caçam pelo som. A trama acompanha a família Abbott, que precisa viver em silêncio absoluto para sobreviver. A sinopse de "Um Lugar Silencioso 3" ainda não foi divulgada. Foto: Divulgação
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Emily Blunt retoma o papel de Evelyn Abbott, matriarca da família Abbott, personagem que interpreta desde o primeiro filme da franquia. A atriz nasceu em Londres em 23 de fevereiro de 1983 e é conhecida por filmes como "O Diabo Veste Prada", "No Limite do Amanhã" e "Oppenheimer", que garantiu a ela sua primeira indicação ao Oscar. Foto: Divulgação
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Cillian Murphy retorna como Emmett, personagem apresentado em "Um Lugar Silencioso: Parte 2". O ator irlandês nasceu na Irlanda em 25 de maio de 1976 e é conhecido por dar vida a Thomas Shelby na série "Peaky Blinders", entre 2013 e 2022. Em 2023, interpretou J. Robert Oppenheimer em "Oppenheimer", filme pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator. Foto: Divulgação
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Esse é o quarto filme da franquia e o terceiro capítulo da linha do tempo principal. Os dois filmes principais arrecadaram cerca de 633 milhões de dólares na bilheteria mundial, o que torna a saga um dos maiores sucessos recentes da Paramount Pictures. Já o spin-off "Um Lugar Silencioso: Dia Um" arrecadou cerca de 261 milhões de dólares. Foto: Divulgação / Paramount Pictures
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O primeiro filme, "Um Lugar Silencioso", estreou em 2018 e deu início à franquia. O longa foi dirigido por John Krasinski, que também atuou na produção ao lado de Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. A história acompanha a família Abbott enquanto tenta sobreviver em total silêncio para não ser morta por criaturas alienígenas que caçam pelo som. Foto: Divulgação / Paramount Pictures
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"Um Lugar Silencioso: Parte 2" chegou aos cinemas em 2021, novamente sob direção de John Krasinski. Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe retomaram seus papéis, e Cillian Murphy se juntou ao elenco no papel de Emmett. O filme deu sequência à trajetória da família Abbott após os eventos do primeiro longa. Foto: Divulgação
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A franquia ganhou um prequel intitulado "Um Lugar Silencioso: Dia Um", que estreou em 2024 sob direção de Michael Sarnoski. Fizeram parte do elenco Lupita Nyong'o, Joseph Quinn e Alex Wolff, e a trama contou como ocorreu a invasão alienígena em Nova York, sem a participação direta da família Abbott. Foto: Divulgação
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