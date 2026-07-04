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Estados Unidos registram queda acentuada no número de borboletas

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Redação Flipar
  • Um grande estudo publicado na revista científica Science em 2025 concluiu que a abundância total de borboletas nos Estados Unidos caiu cerca de 22% entre 2000 e 2020.
    Um grande estudo publicado na revista científica Science em 2025 concluiu que a abundância total de borboletas nos Estados Unidos caiu cerca de 22% entre 2000 e 2020. Foto: Rhododendrites - wikimedia commons
  • Um dos principais fatores apontados para esse declínio é a perda de habitat natural. A expansão urbana, o avanço de áreas agrícolas e a redução de espaços com vegetação nativa diminuem os locais onde as borboletas podem se alimentar, se reproduzir e completar seu ciclo de vida.
    Um dos principais fatores apontados para esse declínio é a perda de habitat natural. A expansão urbana, o avanço de áreas agrícolas e a redução de espaços com vegetação nativa diminuem os locais onde as borboletas podem se alimentar, se reproduzir e completar seu ciclo de vida. Foto: Didier Descouens - wikimedia commons
  • O uso de pesticidas também é considerado uma das ameaças mais importantes. Produtos químicos aplicados para controlar pragas podem atingir diretamente as borboletas ou afetar as plantas das quais elas dependem, comprometendo a sobrevivência de diferentes espécies.
    O uso de pesticidas também é considerado uma das ameaças mais importantes. Produtos químicos aplicados para controlar pragas podem atingir diretamente as borboletas ou afetar as plantas das quais elas dependem, comprometendo a sobrevivência de diferentes espécies. Foto: ROverhate pixabay
  • As mudanças climáticas agravam ainda mais o cenário. Alterações na temperatura e nos padrões de chuva podem modificar a disponibilidade de flores e plantas hospedeiras, além de interferir nos períodos de migração, reprodução e desenvolvimento das lagart
    As mudanças climáticas agravam ainda mais o cenário. Alterações na temperatura e nos padrões de chuva podem modificar a disponibilidade de flores e plantas hospedeiras, além de interferir nos períodos de migração, reprodução e desenvolvimento das lagart Foto: Andrea Gibhardt/Pixabay
  • Além da beleza que acrescentam às paisagens, as borboletas desempenham papel importante na polinização de diversas plantas. Embora não sejam tão eficientes quanto as abelhas nesse processo, ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas e contribuem para a biodiversidade.
    Além da beleza que acrescentam às paisagens, as borboletas desempenham papel importante na polinização de diversas plantas. Embora não sejam tão eficientes quanto as abelhas nesse processo, ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas e contribuem para a biodiversidade. Foto:
  • Especialistas destacam que ainda é possível reverter parte dessas perdas por meio de ações de conservação. A preservação de áreas verdes, o plantio de espécies nativas e a redução do uso de pesticidas são medidas que podem favorecer a recuperação das populações de borboletas ao longo do tempo.
    Especialistas destacam que ainda é possível reverter parte dessas perdas por meio de ações de conservação. A preservação de áreas verdes, o plantio de espécies nativas e a redução do uso de pesticidas são medidas que podem favorecer a recuperação das populações de borboletas ao longo do tempo. Foto: Didier Descouens wikimedia commons
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