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Estados Unidos registram queda acentuada no número de borboletas
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Um grande estudo publicado na revista científica Science em 2025 concluiu que a abundância total de borboletas nos Estados Unidos caiu cerca de 22% entre 2000 e 2020. Foto: Rhododendrites - wikimedia commons
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Um dos principais fatores apontados para esse declínio é a perda de habitat natural. A expansão urbana, o avanço de áreas agrícolas e a redução de espaços com vegetação nativa diminuem os locais onde as borboletas podem se alimentar, se reproduzir e completar seu ciclo de vida. Foto: Didier Descouens - wikimedia commons
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O uso de pesticidas também é considerado uma das ameaças mais importantes. Produtos químicos aplicados para controlar pragas podem atingir diretamente as borboletas ou afetar as plantas das quais elas dependem, comprometendo a sobrevivência de diferentes espécies. Foto: ROverhate pixabay
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As mudanças climáticas agravam ainda mais o cenário. Alterações na temperatura e nos padrões de chuva podem modificar a disponibilidade de flores e plantas hospedeiras, além de interferir nos períodos de migração, reprodução e desenvolvimento das lagart Foto: Andrea Gibhardt/Pixabay
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Além da beleza que acrescentam às paisagens, as borboletas desempenham papel importante na polinização de diversas plantas. Embora não sejam tão eficientes quanto as abelhas nesse processo, ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas e contribuem para a biodiversidade. Foto:
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Especialistas destacam que ainda é possível reverter parte dessas perdas por meio de ações de conservação. A preservação de áreas verdes, o plantio de espécies nativas e a redução do uso de pesticidas são medidas que podem favorecer a recuperação das populações de borboletas ao longo do tempo. Foto: Didier Descouens wikimedia commons