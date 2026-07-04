China promove curso de ‘educação amorosa’ para tentar frear queda populacional

O envelhecimento populacional é uma preocupação crescente na China. Em 2025, as pessoas com 60 anos ou mais já representavam cerca de 23% da população. Projeções indicam que esse grupo deverá superar 400 milhões de pessoas até 2035, aumentando a pressão sobre o mercado de trabalho, a previdência e os serviços de saúde. Foto: Reprodução do Flickr V.T. Polywoda