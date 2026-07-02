Galeria
Domo de Araguainha: Brasil tem maior cratera causada por impacto de meteoro na América do Sul
-
Trata-se do Domo de Araguainha, localizado na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás. Foto: Reprodução do Youtube
-
A cratera tem 40 km de diâmetro e uma área de aproximadamente 1,3 mil km² – maior que a cidade do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/NASA
-
O Domo abrange os municípios de Araguainha e Ponte Branca, em Mato Grosso, estendendo-se até Alto Araguai em e Mineiros (GO). Foto: Reprodução/Curte a Vista
-
Essa é uma região predominantemente rural, com economia baseada na agropecuária, especialmente na criação de gado e no cultivo de soja, milho e outras culturas de grãos. Foto: wikimedia commons /Manoel Messias de Sousa
-
-
A formação ocorreu há cerca de 254 milhões de anos, no início da era Mesozóica, quando um asteroide com cerca de 4 km de diâmetro colidiu com a Terra a uma velocidade estimada entre 14 e 16 km por segundo. Foto: Pixabay
-
O impacto se deu em uma região que, na época, era ocupada por um mar raso, provocando terremotos, tsunamis e a destruição da vida em um raio de até 500 km. Foto: Reprodução do Youtube Canal JP do Araguaia Barra do Garças MT
-
Hoje, o local é reconhecido como um dos 100 principais sítios geológicos do mundo pela International Union of Geological Sciences (IUGS), ligada à Unesco. Foto: Reprodução do Youtube
-
-
Atualmente, o local é visitado por estudantes, cientistas e curiosos, e há iniciativas para transformar a região em um parque geológico oficial, visando à preservação e à promoção de seu valor científico e educativo. Foto: Reprodução do Youtube
-
Os primeiros indícios de que a estrutura havia sido formada por um impacto surgiram em 1973. Ao longo do tempo, pesquisas identificaram sinais claros de metamorfismo de choque — um fenômeno que transforma minerais sob extrema pressão e temperatura, exclusivo de impactos meteoríticos. Foto: Reprodução/Curte a Vista
-
Foram encontrados minerais deformados, como o zircão, o que confirmou a origem da cratera.No centro do domo, há uma elevação de rochas mais antigas, vindas do embasamento cristalino, que foram empurradas para cima pela força do impacto. Foto: Reprodução
-
-
O impacto causou uma destruição significativa na região, afetando espécies de répteis e anfíbios da época. Das 11 crateras desse tipo existentes na América do Sul — dessas, oito ficam no Brasil —, o Domo de Araguainha faz parte das cinco maiores. Foto: Reprodução/Curte a Vista
-
Hoje, a cratera está parcialmente erodida e coberta por vegetação do Cerrado, mas suas formas ainda são identificáveis em imagens de satélite. Foto: Domo de Araguainha - NASA