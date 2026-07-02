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Belos canais fazem de Bruges a charmosa “Veneza do Norte”; conheça a cidade belga medieval
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A cidade também é conhecida como a "Veneza do Norte", Bruges encanta com seus românticos canais que cortam a cidade. Os passeios de barco são uma das atrações mais populares e oferecem uma perspectiva única das construções medievais e pontes charmosas. Durante o trajeto, é possível admirar casas históricas, igrejas e jardins escondidos. Foto: Wikimedia Commons / Elke Wetzig
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Um outro marco da cidade é o Belfort de Bruges, uma torre medieval de 83 metros de altura. Construído no século 13, abriga um carrilhão com 47 sinos e oferece uma vista panorâmica da cidade para quem quiser subir 366 degraus. Historicamente, a torre já serviu como tesouraria e arquivo da cidade, além de ser um símbolo do poder comercial medieval. Foto: Wikimedia Commons / William Warby
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A Basílica do Sangue Sagrado é uma das igrejas mais importantes de Bruges, famosa por guardar uma relíquia que, segundo a tradição, contém o sangue de Cristo. Situada na Praça Burg, tem duas partes distintas: uma capela inferior românica simples e uma capela superior gótica ricamente decorada. Anualmente, acontece a Procissão do Sangue Sagrado, celebração que atrai milhares de pessoas. Foto: Wikimedia Commons / Jim Linwood
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Já o Begijnhof de Bruges é um oásis de paz no meio da cidade. Fundado no século 13, era originalmente um convento para beguinas, mulheres religiosas que viviam em comunidade sem fazer votos definitivos. Atualmente, abriga freiras beneditinas e um pequeno museu sobre a vida das beguinas, com casinhas brancas e um belo jardim. Foto: Wikimedia Commons / Zairon
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Em Bruges, também está localizado o Museu Groeninge, um dos museus mais importantes da Bélgica, que reúne uma coleção impressionante de arte flamenga. O acervo inclui obras de mestres como Jan van Eyck, Hans Memling e Hieronymus Bosch, além de exposições de arte moderna e contemporânea. A visita permite um mergulho na história da arte, do século 15 até os dias atuais. Foto: Divulgação
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A Praça Burg é um dos pontos mais emblemáticos de Bruges, cercada por edifícios históricos magníficos, como a Prefeitura (Stadhuis), um dos prédios góticos mais antigos da Bélgica. Já a Igreja de Nossa Senhora se destaca por sua torre de 115 metros, a mais alta da cidade, e abriga a escultura "Madonna e Criança", de Michelangelo. Foto: Wikimedia Commons / Ank Kumar
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O Sint-Janshuismolen é um dos últimos moinhos de vento históricos ainda em funcionamento em Bruges, e foi construído em 1770. Diferente de muitos moinhos apenas decorativos, este ainda mói grãos e pode ser visitado por dentro. Já o Choco-Story, museu dedicado ao famoso chocolate belga, mostra a origem do cacau e oferece degustações e demonstrações ao vivo de mestres chocolatiers. Foto: Wikimedia Commons / Reinhold Möller
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