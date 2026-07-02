Belos canais fazem de Bruges a charmosa “Veneza do Norte”; conheça a cidade belga medieval

O Sint-Janshuismolen é um dos últimos moinhos de vento históricos ainda em funcionamento em Bruges, e foi construído em 1770. Diferente de muitos moinhos apenas decorativos, este ainda mói grãos e pode ser visitado por dentro. Já o Choco-Story, museu dedicado ao famoso chocolate belga, mostra a origem do cacau e oferece degustações e demonstrações ao vivo de mestres chocolatiers. Foto: Wikimedia Commons / Reinhold Möller