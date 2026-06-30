A curiosa história do boliche, um esporte para todas as idades

A ascensão do boliche no Brasil aconteceu na década de 1960. Na época, existiam 96 casas de boliche em São Paulo, e no Rio de Janeiro, casas de espetáculo como o Canecão, o Scala e o Gato Pardo também abriram espaço para o esporte. Na década seguinte, a Fédération Internationale de Quilleurs, com sede na Finlândia, consolidou a modalidade no Brasil. Na ocasião, eram 88 países filiados e mais de 60 milhões de praticantes pelo planeta. Além disso, criaram-se eventos mundiais, continentais e por zo Foto: Imagem de Stone_WLP por Pixabay