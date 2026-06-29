O mistério por trás da Ilha das Bonecas: lendas que atraem no México

Muitas dessas bonecas apresentam sinais avançados de deterioração e estão sem braços, sem olhos, cobertas por musgo, sujeira e marcas do tempo, o que cria uma atmosfera considerada perturbadora por muitos visitantes. A origem dessa paisagem incomum está ligada à história de Don Julián Santana Barrera, antigo morador da ilha. Segundo a lenda mais conhecida, ele encontrou o corpo de uma menina que teria se afogado em um dos canais próximos. Foto: Reprodução do Youtube Canal AFP