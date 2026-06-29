Celebridades e TV
Ativista que inspirou filme com Julia Roberts, Erin Brockovich cria mapa que monitora data centers de IA
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O mapa interativo identifica instalações já em operação, empreendimentos em construção, projetos propostos e até iniciativas que ainda circulam apenas como rumores. De acordo com a descrição da plataforma, a ferramenta busca destacar especialmente localidades onde a presença de data centers tem provocado debates públicos, questionamentos ou mobilização de moradores. Foto: Reprodução do Instagram @fastcompanybrasil
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Ao apresentar a iniciativa, Brockovich afirmou que "a corrida para construir infraestruturas de IA está se desenrolando cidade por cidade nos Estados Unidos. Em alguns lugares, os data centers são bem-vindos. Em outros, são adiados, contestados ou abandonados. Este mapa captura a pegada real dessa corrida, revelando padrões de crescimento, conflito e incerteza." Foto: Sroeck /Wikimédia Commons
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Erin Brockovich nasceu em 22 de junho de 1960, na cidade de Lawrence, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Antes de se tornar uma figura conhecida nacionalmente, trabalhou em diferentes áreas, incluindo empregos administrativos e concursos de beleza. Em 1981, conquistou o título de Miss Costa do Pacífico. Foto: Reprodução de vídeo ABC
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Sua vida mudou na década de 1990, quando passou a trabalhar em um escritório de advocacia na Califórnia. Mesmo sem formação em direito, Brockovich chamou atenção pela capacidade de investigação e pelo contato próximo com moradores de comunidades afetadas por problemas ambientais. Foto: Reprodução de vídeo ABC
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Foi nesse período que ela começou a analisar documentos relacionados à cidade de Hinkley, na Califórnia, onde suspeitas de contaminação da água mobilizavam a população local. Foto: Reprodução de vídeo ABC
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A investigação conduzida por Brockovich ajudou a reunir evidências de que a empresa Pacific Gas and Electric havia contaminado lençóis freáticos com cromo hexavalente, uma substância tóxica associada a graves riscos à saúde. Foto: Reprodução de vídeo ABC
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O caso resultou, em 1996, em um acordo coletivo de US$ 333 milhões em favor dos moradores, uma das maiores indenizações ambientais da história dos Estados Unidos até então. Foto: Reprodução do Instagram @the_real_erin_brockovich
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A repercussão do episódio levou sua história para as telas do cinema. Em 2000, foi lançado o filme "Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento", dirigido por Steven Soderbergh e estrelado por Julia Roberts. Foto: Divulgação
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A atuação da Roberts recebeu ampla aclamação da crítica e lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz, além de consolidar Brockovich como um símbolo da luta de cidadãos comuns contra grandes corporações. Foto: Reprodução de vídeo ABC
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Após a fama, Brockovich tornou-se palestrante, escritora e consultora ambiental. Ela participou de investigações sobre poluição da água em diferentes regiões dos Estados Unidos e colaborou com organizações voltadas à defesa do meio ambiente e da saúde pública. Também publicou livros sobre sua experiência e sobre os desafios enfrentados por comunidades impactadas por contaminação ambiental. Foto: Reprodução de vídeo ABC
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Ao longo das últimas décadas, Brockovich manteve sua atuação em temas relacionados à transparência, responsabilidade corporativa e proteção ambiental. Agora, volta a ganhar destaque ao lançar uma plataforma colaborativa para monitorar a expansão de data centers de inteligência artificial nos Estados Unidos, buscando reunir informações e preocupações de comunidades afetadas pela instalação dessas estruturas. Foto: Gage Skidmore/Wikimédia Commons