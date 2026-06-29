Ativista que inspirou filme com Julia Roberts, Erin Brockovich cria mapa que monitora data centers de IA

Após a fama, Brockovich tornou-se palestrante, escritora e consultora ambiental. Ela participou de investigações sobre poluição da água em diferentes regiões dos Estados Unidos e colaborou com organizações voltadas à defesa do meio ambiente e da saúde pública. Também publicou livros sobre sua experiência e sobre os desafios enfrentados por comunidades impactadas por contaminação ambiental. Foto: Reprodução de vídeo ABC