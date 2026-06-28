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Escavações revelam estrada romana de 2 mil anos preservada embaixo de avenida inglesa
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O novo achado resolveu parte dessa questão ao demonstrar que a antiga via realmente seguia sob a atual Old Kent Road. Em alguns pontos, a ligação entre passado e presente revelou-se ainda mais impressionante: a estrada moderna repousa diretamente sobre a estrutura construída pelos romanos há cerca de 2.000 anos. Foto: Reprodução/YouTube
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Além de ampliar o conhecimento histórico, a descoberta evidencia como muitas infraestruturas atuais ainda seguem escolhas feitas por engenheiros da Antiguidade. Diversas rodovias modernas utilizam corredores estabelecidos há centenas ou milhares de anos por razões ligadas à geografia e à eficiência dos deslocamentos. Foto: Pexels/Shamba Datta
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Sua localização estratégica favoreceu o surgimento de hospedarias, mercados e pequenos povoados ao longo do trajeto. Nos séculos seguintes, a região tornou-se um dos principais corredores de acesso à capital britânica. Com a expansão urbana durante a Revolução Industrial, a Old Kent Road se transformou em uma área marcada pela presença de fábricas, armazéns, oficinas e moradias operárias. Foto: Wikimedia Commons/Old Kent Road, Bermondsey by Stacey Harris
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A via também ocupa um lugar especial na cultura popular britânica. Ela aparece como uma das propriedades mais conhecidas do tabuleiro do famoso jogo de tabuleiro Monopoly na versão britânica, onde representa uma das áreas de menor valor imobiliário do jogo. A escolha refletia a realidade econômica da região quando o tabuleiro foi criado na década de 1930. Foto: Joshua Hoehne/Unsplash
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