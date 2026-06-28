Mulher passou 42 horas à deriva em alto-mar após desaparecer durante passeio de moto aquática

Sem tração motora, um veículo leve desse porte deriva com rapidez, o que afasta os ocupantes da costa e dificulta a localização visual por equipes de salvamento. Por esse motivo, especialistas recomendam que os navegantes nunca saiam sozinhos, evitem o período noturno e sempre informem o roteiro planejado a pessoas em terra firme antes da partida. Foto: Annie Xia/Unsplash