Aromas e afetos: o que é o anis, planta aromática por trás do doce clássico

A bala de anis se tornou parte da cultura urbana brasileira, vendida em feiras, praças e mercados como símbolo de tradição e permanência. O doce atravessou gerações e ainda hoje é lembrado como um clássico que remete à infância e ao convívio social. A bala de anis tradicional não é necessariamente azul. A associação com a cor azul surgiu porque algumas marcas famosas passaram a vender balas de anis em embalagens azuis ou a produzir versões azuladas para diferenciá-las de outros sabores refresca Foto: imagem gerada por i.a