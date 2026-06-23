Crepioca combina praticidade e sabor; veja como fazer e quais são suas vantagens

Para fazer basta acrescentar a goma de tapioca e misturar até obter uma massa homogênea. Após aquecer uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje a mistura e espalhe como uma panqueca. Cozinhe por cerca de dois a três minutos de cada lado, até dourar levemente. Por fim, recheie a gosto e dobre ao meio antes de servir. Foto: Reprodução do Youtube