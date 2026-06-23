Lendas milenares e mistérios sem explicação: conheça o Monte Kailash, a montanha do Himalaia que ninguém ousa escalar

Para os jainistas, o monte marca o local onde o primeiro tirthankara alcançou a libertação espiritual. Os seguidores da tradição bön consideram a montanha o eixo do universo. Outro aspecto impressionante é sua localização próxima às nascentes de alguns dos rios mais importantes da Ásia, entre eles o Indo, o Sutlej, o Brahmaputra e o Karnali, afluente do Ganges. Essa característica reforçou, ao longo dos séculos, sua reputação como local mais sagrado da Terra. Foto: Wikimedia Commons/Jean-Marie Hullot