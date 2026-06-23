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Lendas milenares e mistérios sem explicação: conheça o Monte Kailash, a montanha do Himalaia que ninguém ousa escalar
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A montanha tem um formato singular, com encostas íngremes e uma aparência quase piramidal, o que contribui para o fascínio que exerce sobre viajantes e estudiosos. O local ocupa posição central em quatro grandes tradições religiosas da Ásia: o hinduísmo, o budismo, o jainismo e a religião bön, anterior ao budismo tibetano. No hinduísmo, acredita-se que Kailash seja a morada de Shiva, uma das principais divindades da religião. Já os budistas o associam a Demchok, símbolo da suprema felicidade esp Foto: Wikimedia Commons/Jean-Marie Hullot
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Para os jainistas, o monte marca o local onde o primeiro tirthankara alcançou a libertação espiritual. Os seguidores da tradição bön consideram a montanha o eixo do universo. Outro aspecto impressionante é sua localização próxima às nascentes de alguns dos rios mais importantes da Ásia, entre eles o Indo, o Sutlej, o Brahmaputra e o Karnali, afluente do Ganges. Essa característica reforçou, ao longo dos séculos, sua reputação como local mais sagrado da Terra. Foto: Wikimedia Commons/Jean-Marie Hullot
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Ao lado da montanha encontra-se o famoso Lago Manasarovar, considerado um dos lagos de água doce mais elevados do mundo e venerado por peregrinos que acreditam em seu poder purificador. Todos os anos, milhares de pessoas realizam a tradicional kora, uma peregrinação que consiste em contornar a montanha por um percurso de aproximadamente 52 quilômetros. Foto: Pexels/Lywin
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Muitos peregrinos completam o trajeto em três dias, enquanto alguns devotos avançam por todo o caminho com sucessivas prostrações, em uma demonstração extrema de fé. Um dos fatos mais conhecidos sobre Kailash é que ninguém alcançou oficialmente seu cume. Diferentemente de outras montanhas famosas, não existe uma tradição de escalada no local. Foto: Pexels/Mike M
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Diversas expedições propostas ao longo do século 20 enfrentaram forte oposição religiosa, e as autoridades passaram a restringir tentativas de ascensão em respeito ao caráter sagrado da montanha. Essa decisão ajudou a preservar sua aura de mistério. Ao redor de Kailash surgiram inúmeras lendas. Foto: Pexels/Nikita Pishchugin
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Algumas histórias afirmam que a montanha seria uma espécie de portal espiritual ou centro de energia da Terra. Outras narrativas populares sugerem fenômenos incomuns relacionados ao tempo e à percepção humana, embora não existam evidências científicas que comprovem essas alegações. Foto: Raimond Klavins/Unsplash
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O isolamento da região também alimentou especulações sobre civilizações perdidas e conhecimentos antigos ocultos entre os vales tibetanos. O clima extremo, a altitude elevada e a paisagem quase intocada tornam a visita um desafio físico considerável. Foto: giulianabencovich/Pixabay
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Outra curiosidade envolve a tradição da peregrinação. Muitos fiéis acreditam que uma única volta completa ao redor da montanha pode purificar os pecados acumulados ao longo de uma vida. Segundo crenças budistas, 13 voltas garantiriam méritos espirituais extraordinários, enquanto 108 voltas poderiam conduzir à iluminação. Foto: jing wang/Pixabay
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O ponto mais alto da rota de peregrinação é o Passo Dolma La, situado a mais de 5.600 metros de altitude. Nesse local, peregrinos costumam deixar bandeiras de oração, tecidos coloridos e outros objetos simbólicos como forma de devoção. Foto: Raimond Klavins/Unsplash
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Há também uma curiosa relação entre Kailash e os pontos cardeais. Algumas pesquisas geográficas observaram que a montanha apresenta alinhamentos naturais bastante marcantes em suas faces, contribuindo para a impressão de simetria que tanto fascina observadores. Foto: Raimond Klavins/Unsplash
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A região ao redor do pico abriga dois lagos com características bastante diferentes. O já citado Lago Manasarovar possui águas doces e cristalinas, enquanto o vizinho Lago Rakshastal é salgado e apresenta formato irregular. Nas tradições locais, os dois lagos simbolizam forças opostas, como luz e escuridão ou equilíbrio e caos. Foto: Wikimedia Commons/Jean-Marie Hullot