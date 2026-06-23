Pirâmide do Louvre, o coração transparente do museu mais visitado do mundo

O projeto da pirâmide foi inicialmente alvo de polêmicas, pois muitos franceses consideravam inadequado inserir uma estrutura moderna em meio ao palácio histórico. A crítica se baseava no contraste entre o vidro e o estilo renascentista do Louvre, visto como uma afronta ao patrimônio. Com o tempo, no entanto, a obra passou a ser reconhecida como uma solução funcional e estética, trazendo luz natural ao hall subterrâneo e melhorando a experiência dos visitantes, além de se tornar ponto de encontr Foto: Imagem de Edi Nugraha por Pixabay