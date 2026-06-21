Suspiro: o doce que transformou claras e açúcar em tradição

Sua presença em festas populares e celebrações familiares reforça a ideia de que o doce é um símbolo de afeto e partilha, além de mostrar como a tradição se mantém viva em diferentes contextos culturais. A versão mais barata do suspiro, bem simples, é encontrada com facilidade, por exemplo, nos saquinhos de Cosme e Damião. Foto: imagem gerada por i.a