Saquarema lidera PIB per capita no Brasil, mas moradores não sentem os efeitos da riqueza

No entanto, apesar da robusta arrecadação do município, os indicadores de renda dos moradores mostram outra realidade. Dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE revelam que o rendimento médio mensal dos habitantes de Saquarema gira em torno de R$ 2.310 por mês, o que equivale a menos de R$ 28 mil ao ano e está abaixo das médias observadas tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil como um todo. Foto: Reprodução do Instagram @rjsaquarema