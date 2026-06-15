Já experimentou tereré? A bebida é um símbolo cultural do Paraguai

A origem do tereré possui diferentes versões. Uma das hipóteses mais conhecidas afirma que a bebida já era consumida pelos povos guaranis antes da chegada dos europeus à América. Outra versão diz que o costume surgiu durante a Guerra do Chaco, conflito ocorrido entre 1932 e 1935. Segundo esse relato, soldados passaram a consumir a erva-mate fria para evitar fogueiras que poderiam denunciar suas posições durante a guerra. Foto: imagem gerada por i.a