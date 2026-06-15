Estilo de Vida
Já experimentou tereré? A bebida é um símbolo cultural do Paraguai
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Preparado com erva-mate e água gelada, ele funciona como uma alternativa refrescante ao chimarrão quente, consumido em outras regiões da América do Sul, principalmente por causa do clima quente predominante no país. A bebida costuma ser servida em uma guampa, recipiente tradicional frequentemente produzido com chifre bovino, madeira ou metal. Para consumir o tereré, utiliza-se uma bomba metálica semelhante à usada no chimarrão. Foto: imagem gerada por i.a
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Como o consumo do tereré ocorre diariamente e em diferentes horários, muitas pessoas carregam garrafas térmicas com água gelada ao longo do dia para manter o costume mesmo fora de casa. Ervas medicinais e plantas aromáticas também aparecem no preparo. Hortelã, boldo e capim-limão estão entre os ingredientes mais comuns. Foto: imagem gerada por i.a
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Além disso, o tereré possui forte papel social no Paraguai, já que amigos, familiares e colegas de trabalho frequentemente compartilham a mesma guampa durante conversas e encontros cotidianos. Esse ato de dividir a bebida simboliza convivência, hospitalidade e amizade. No entanto, essa tradição é bastante antiga. Foto: Wikimedia Commons / Overkill53
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A origem do tereré possui diferentes versões. Uma das hipóteses mais conhecidas afirma que a bebida já era consumida pelos povos guaranis antes da chegada dos europeus à América. Outra versão diz que o costume surgiu durante a Guerra do Chaco, conflito ocorrido entre 1932 e 1935. Segundo esse relato, soldados passaram a consumir a erva-mate fria para evitar fogueiras que poderiam denunciar suas posições durante a guerra. Foto: imagem gerada por i.a
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Também existe uma hipótese ligada aos mensús, trabalhadores explorados na colheita de erva-mate no Paraguai e na Argentina. Para evitar punições por acender fogo e preparar mate quente, eles teriam adotado a bebida fria. Outra teoria afirma que os indígenas utilizavam a erva para coar a água dos rios que consumiam, de modo a evitar doenças como a esquistossomose durante deslocamentos com o gado em longas comitivas. Foto: imagem gerada por i.a